لم يحقق فيلم الرسوم المتحركة (لايتيير) الإيرادات المنتظرة مع بداية عرضه في 4255 دار عرض في أمريكا الشمالية محققا 51 مليون دولار فقط في انطلاقة باهتة له.

وتشكل مبيعات تذاكر الفيلم المنبثق من سلسلة أفلام (توي ستوري) "حكاية لعبة" خيبة آمل بالنسبة للشركة المنتجة بيكسار، صاحبة النجاحات الضخمة في عالم الرسوم المتحركة مثل أفلام (ذا انكرديبلز) "أبطال خارقون" و(فايندينج نيمو) "البحث عن نيمو" و(أب) "فوق"، خاصة بعد أن كلف إنتاج الفيلم 200 مليون دولار ناهيك عن عشرات الملايين للترويج له.

وكان من المتوقع أن يجمع الفيلم التي تشارك شركة ديزني في إنتاجه 70 مليون دولار على الأقل في عطلة نهاية الأسبوع لكن منافسة حامية الوطيس من فيلم (جوراسيك وورلد: دومينيون) "عالم الديناصورات: الهيمنة" من إنتاج شركة يونيفرسال وفيلم (توب جان: مافريك) من إنتاج بارامونت أحبطت طموحات منتجي الفيلم.

وعلى الرغم من احتلال الفيلم المركز الثاني في شباك التذاكر، أصبح فيلم (لايتيير) أحد أفلام بيكسار النادرة التي لم تقفز إلى الصدارة مباشرة لدى طرحها في دور العرض.

وحتى مع الانخفاض الهائل بنسبة 60 بالمئة في الإيرادات، نجح فيلم (جوراسيك وورلد: دومينيون) في الاحتفاظ بالصدارة للأسبوع الثاني. وجمع أحدث أفلام السلسة 58.6 مليون دولار من 4697 دار عرض في ثاني عطلة نهاية أسبوع يعرض فيها، مما رفع حصيلته محليا إلى 259 مليون دولار.

وجاء في المركز الثالث فيلم (توب جان: مافريك) بإيرادات ضخمة بلغت 44 مليون دولار من 4035 دار عرض في أمريكا الشمالية. واحتل فيلم الإثارة (دكتور سترينج إن ذا مالتيفيرس أوف مادنس) المرتبة الرابعة محققا 4.2 مليون دولار من 2455 دار عرض.