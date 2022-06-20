تعتزم الحكومة الماليزية بناء أكبر سجن في البلاد في ولاية كيلانتان، ومن المتوقع الانتهاء منه في عام 2027، حسبا قال نائب الأمين العام بوزارة الداخلية داتوك محمد سايوتى بكار.

ونقلت صحيفة "نيوستريتس تايمز" الماليزية عن محمد سايوتى القول إنه سيتم بناء السجن في كيتيريه ويمكن أن يسع 3 آلاف سجين وسيتم الانتهاء من عملية الاستحواذ على الأرض خلال العام الجاري.

وتابع "من المتوقع أن يتم البدء في بناء السجن بحلول نهاية العام المقبل وستستمر عملية البناء ما يتراوح بين ثلاثة أعوام وأربعة أعوام".

وأضاف سايوتي أن السجن الجديد سيقلل الاكتظاظ في السجون الحالية في المنطقة الشرقية.