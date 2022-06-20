قال كريستيان شيرير رئيس الأنشطة التجارية لدى إيرباص إن الطلب على طائرات المقاصد المتوسطة من المتوقع أن يزيد مع انتعاش السفر جوا بعد جائحة فيروس كورونا وأوضح أن قطاع الطيران يشهد إشارات أولية على تحسن الطلب على الطائرات العريضة البدن.

وأضاف شيرير لرويترز "سوق (الطائرات الضيقة البدن) انتعش فعليا" مضيفا أن إيرباص تجري مباحثات مع عدد من شركات الطيران بشأن طلبيات مستقبلية.

وعلى الجانب الصناعي، قال شيرير إن إيرباص تواجه حالة من الغموض بشأن سلاسل التوريد لكنها ما زالت على ثقة في قدرتها على زيادة انتاجها من الطائرات الضيقة البدن 50 بالمئة في السنوات الثلاث المقبلة بالمقارنة بإنتاجها الراهن الذي يتجاوز 50 طائرة شهريا.

وتابع ان انتعاش الطلب على طائرات المقاصد البعيدة الأكبر حجما يمكنه إخراج هذه الشريحة من السوق من براثن الركود بل قد يجعلها تواجه نقصا لم تشهده منذ سنوات عدة.