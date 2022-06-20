أعلنت الكاتبة الصحفية أماني ضرغام، عن قيام الفنانة مي كساب ببطولة مسلسلها الإذاعي الجديد "مين يشتري الورد".

وقالت أماني ضرغام - عبر حسابها الشخصي على الفيس بوك -: النجمة الجميلة مى كساب هي فنانة كوميدية وممثلة دراما ومطربة رائعة في نفس الوقت، وأخيرا هي نجمة المسلسل الإذاعي الجديد "مين يشتري الورد".

وأضافت أماني ضرغام : مسلسل "مين يشتري الورد" سيبث عبر أثير إذاعة البرنامج العام بدءا من مطلع يوليو المقبل، مشيرة إلى أن المسلسل يدور حول "مها" الحاصلة على درجة الدكتوراة فى حل النزاعات الزوجية ، والتى تؤمن بأن كل مشكلة ولها حل ، بينما زوجها يعمل محاميا ويشاركها نفس المكتب ، وتتوالى الأحداث الدرامية بينهما في قالب كوميدي .