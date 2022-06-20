توصل نادي طرابزون التركي لاتفاق مبدئي مع فريق أستون فيلا الإنجليزي بشأن الحصول على خدمات الدولي المصري محمود حسن تريزيجية جناح الفريق الإنجليزي لكرة القدم.

وأوضحت تقارير تركية أن تريزيجية سوف يحصل على راتب سنوي 1.5 مليون يورو، بالإضافة إلى مكافأة توقيع ليصل المبلغ الإجمالي 2.2 مليون يورو، وذلك بعدما وصل وكيل اللاعب كريستيان إيميل، تركيا أمس.

وكانت تقارير قد أفادت بأن نادي باشاك شهير التركي يقترب من التعاقد مع تريزيجية، الذي كان معارًا لديهم في الموسم الماضي، حيث سجل 6 أهداف وصنع 4 آخرى في 13 مباراة شارك فيها.. كما اهتمت إدارة نادي بشكتاش التركي التي أعلنت بداية الشهر الجاري أنها حصلت على اتفاق من قبل إدارة نادي أستون فيلا يقضي بانتقال تريزيجيه إلى النادي التركي والانضمام إلى صفوفه بداية من الموسم المقبل.

ولعب تريزيجية في تركيا من قبل مع فريق قاسم باشا خلال الفترة من 2017 حتى 2019 قبل الانتقال إلى أستون فيلا مقابل 10 ملايين يورو.

ويتبقى في عقد اللاعب مع أستون فيلا موسم واحد، ولكن إدارة النادي الإنجليزي استقرت على رحيل اللاعب بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي.