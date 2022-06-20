أعلنت شركة الكيماويات وحلول الطاقة الكورية الجنوبية إل.جي كيم ليمتد اعتزامها إقامة مصنع لإنتاج الهيدروجين في كوريا الجنوبية بهدف إنتاج الوقود النظيف لاستخدامه في أنشطة البتروكيماويات الأساسية لديها في إطار خطتها طويلة المدى التي تستهدف خفض الانبعاثات الكربونية من أنشطتها.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية عن بيان الشركة القول إن مصنع الهيدروجين سيقام في مجمع دايسان التابع لها على بعد حوالي 75 كيلومترا شمال غرب سول، وستكون طاقته الإنتاجية 50 ألف طن سنويا بحلول الربع الثاني من .2024 وسيبدأ العمل في بناء المصنع خلال النصف الثاني من العام المقبل.

وقالت إل.جي كيم إن المصنع سيكون أول مصنع لإنتاج الهيدروجين النقي بعيدا عن كميات الهيدروجين التي تنتجها الشركة كغازات مصاحبة لمنشآتها الكيماوية الحالية.

سيحول المصنع الجديد غاز الميثان الذي يأتي من مركز تكسير النافتا إلى هيدروجين من خلال تفاعل كيمائي تحت درجة حرارة عالية. وسيستخدم هذا الهيدروجين كوقود لعملية تكسير النافتا التي تنتج خامات البتروكيماويات الأساسية.