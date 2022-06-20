في ضوء أزمة الجوع الوشيكة في أجزاء من العالم، دعت وزيرة التنمية الألمانية سفينيا شولتسه إلى تعزيز الزراعة المحلية في المناطق المتضررة.

وقالت شولتسه في تصريحات لصحيفة "فيلت" الألمانية اليوم الاثنين إن هناك حاجة أولا إلى مساعدة سريعة للبلدان التي تعاني بالفعل من عواقب نقص شحنات الحبوب من روسيا وأوكرانيا، وأضافت: "على المدى الطويل، لن يساعد ذلك إلا إذا كانت البلدان المتضررة قادرة مرة أخرى على إنتاج المزيد بنفسها، بطريقة صديقة للمناخ ومستدامة".

وذكرت شولتسه أنه حتى الآن تعتمد بعض هذه البلدان بشكل كبير على بعض الموردين، مشيرة إلى أن تلك الدول لا تركز على التنوع في الزراعات بخلاف الذرة والقمح والأرز، وقالت: "في الماضي، كانت الأنواع المحلية من الحبوب مثل الذرة الرفيعة، التي تتكيف جيدا مع التربة والمناخ، تزرع أكثر في أفريقيا".

وتعتزم شولتسه التطرق إلى هذه القضية خلال قمة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى المقرر عقدها نهاية هذا الشهر في ولاية بافاريا الألمانية، وتمهيد الطريق للإجراءات المناسبة.