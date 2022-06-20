قال باحثون إن إدارات الرعاية الصحية في جميع أنحاء أستراليا بحاجة إلى شراء أقنعة التنفس الواقية بشكل أكثر انتقائية لتشجيع الامتثال الأقوى بين العاملين في الخطوط الأمامية.

وتأتي هذه النتيجة بعد توقيع الحكومة الاتحادية الأسترالية على حزمة مساعدات إضافية بقيمة 760 مليون دولار لدعم الولايات والأقاليم في المعركة المستمرة ضد كوفيد 19، بحسب وكالة أسوشيتد برس الأسترالية

وقال رئيس الوزراء أنتوني ألبانيز إنه "من الواضح أن الجائحة لم تنته بعد".

وقالت المشرفة على الدراسة إيرين نج وهى استشارية التخدير في مستشفى ملبورن الملكي، إن العاملين في مجال الرعاية الصحية غالبا ما لا يمتثلون للتوصيات المتعلقة باستخدام اقنعة التنفس ، وخاصة أقنعة (إن 95).

ويستمر عدد الوفيات المرتبطة بفيروس كورونا في أستراليا في الارتفاع، حيث تم الإعلان عن أكثر من 100 حالة وفاة خلال مطلع الأسبوع بما في ذلك 48 في فيكتوريا.