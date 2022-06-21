ما النظام الغذائي 5:2 وما فوائده؟يُطلق عليه أحيانا اسم النظام الغذائي السريع، وقد تم نشره بواسطة د.مايكل موسلي منذ ذلك الحين، تم تطوير النظام الغذائي وإعادة تسميته «الجديد 5:2».



يقول موسلي: «الصيام المتقطع، خاصة إذا دمج مع نظام البحر الأبيض المتوسط الغذائي، هو أداة رائعة لأولئك الذين يريدون فقدان الوزن بشكل أبطأ وثابت أو إدارة الوزن، لقد ثبت أنه يحسن حساسية الأنسولين ويقلل من ضغط الدم، وقد يكون خطة داعمة للأشخاص الذين يعانون من هذه الحالات، إنه يوفر المزيد من حرية الطعام من خلال تقييد السعرات الحرارية لمدة يومين فقط في الأسبوع».

واحدة من أكبر عوامل الجذب في النظام الغذائي 5:2 هو أنه عليك فقط تقييد كمية السعرات الحرارية التي تتناولها لمدة يومين غير متتاليين في الأسبوع، يجب أن يأكل أخصائيو الحميات 25% فقط من سعراتهم الحرارية المعتادة، والتي تعمل عند حوالي 500 للسيدات و600 للرجال، اعتمادا على ما تفضله، يمكن أن يعادل ذلك ثلاث وجبات صغيرة أو وجبتين أكبر.



يقول لي: «من المهم أن تكون خبيرا هنا وأن تتعلم كيفية» زيادة السعرات الحرارية»، من المهم تناول كميات كبيرة من الأطعمة منخفضة السعرات الحرارية مثل الخضراوات والفواكه منخفضة السعرات الحرارية مثل التوت والبروتينات الخالية من الدهون مثل الدجاج والديك الرومي أو السمك والأرز القرنبيط والشوربات منخفضة السعرات الحرارية، بالإضافة إلى تحديد أوقات الوجبات على مدار اليوم حتى تكون مستعدا نفسيا بشكل أفضل».

ويوضح موسلي أنه في أيام الصيام، سيدخل جسمك في حالة الكيتوزيه، يقول: «ستفقد الدهون الحشوية وتحقق استجابة أفضل للأنسولين، هذا بدوره سيسهل عليك الاحتفاظ بأجزاء معقولة وتجنب تناول الوجبات الخفيفة، خلال بقية الأسبوع».



وفقا لـ «لي»، وجدت دراسة في مجلة التغذية السريرية أن النظام الغذائي 5:2 هو بروتوكول آمن وفعال لفقدان الوزن، تم قبوله بشكل عام من قبل الباحثين على أنه «سهل المتابعة» أيضا.

وعلى الرغم من عدم وجود العديد من الدراسات على وجه التحديد حول النظام الغذائي 5:2، فقد كشفت الأبحاث حول الصيام المتقطع عن بعض الفوائد الصحية الرائعة، وتشمل هذه التغييرات في تكوين الجسم، وفقدان الدهون، وتحسين صحة القلب وخفض مستويات السكر في الدم.



ولكن هل النظام الغذائي 5:2 آمن؟ قد يكون النظام الغذائي 5:2 خيارا جيدا للأشخاص الذين يتمتعون بصحة جيدة ويتغذون جيدا ويتطلعون إلى إنقاص الوزن، لكنه لا يوصى به للجميع كما تقول الدكتورة نعومي نيومان بينارت.



تقول د.نيومان بينارت: بصراحة إنه ليس خيارا آمنا بشكل خاص للأشخاص الذين يعانون من اضطرابات الصحة العقلية، وخاصة الاكتئاب والقلق، حيث يمكن أن يتسبب الانخفاض الكبير في السعرات الحرارية في ضباب الدماغ والدوخة وضعف التركيز، ما قد يؤدي إلى تفاقم الاضطرابات العاطفية.

المصدر «لايف ساينس»

