القاهرة - هناء السيد



أكدت رئيسة قسم مؤسسات جامعة الدول العربية في إدارة الإعلام العربي بوزارة الإعلام ريم الحوطي حرص الوزارة على نشر الوسطية وتقبل الآخر وثقافه التسامح ومحاربة الإرهاب والتطرف وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.



جاء ذلك في تصريح خاص لـ «الأنباء» على هامش ختام أعمال الاجتماع الثاني لفريق الخبراء الإعلاميين المعني بخطة عمل الاستراتيجية الإعلامية العربية برئاسة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الإعلام بالجامعة العربية السفير أحمد رشيد خطابي، ومشاركة ممثلي الدول الأعضاء والمنظمات والاتحادات ذات صفة مراقب.



وذكرت الحوطي أن الاستراتيجية الإعلامية العربية التي طرحتها الأمانة العامه لجامعة الدول العربية تناولت محاور مهمة في مقدمتها القضية الفلسطينية والتي تعد القضية المحورية للكويت. وأشارت إلى أن وزارة الإعلام شاركت في مناقشة الخطة والصعوبات التي تتم مواجهتها في التنفيذ، مؤكدة أن الوزارة بجميع قطاعاتها تحرص على متابعة تنفيذ ما جاء بالاستراتيجية عبر تغطياتها التلفزيونية من نشرات الأخبار والبرامج الإخبارية والثقافية والبرامج الإذاعية والتغطية عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمشاركة بتقديم الاستراتيجيات والخطط والدراسات الإعلامية.



وأوضحت أنه تم كذلك مناقشة المقترح والمبادرة السعودية الخاصة بأزمة كورونا التي طرحها مدير عام القنوات بهيئة الإذاعة والتلفزيون بالمملكة العربية السعودية احمد محمد آل شرهان، حيث تقرر بعد طرحها التحول بالمقترح لمشروع موسع لاستراتيجية عربية للتعامل مع الأزمات بصفة عامة، مضيفة ان الكويت قدمت مرئياتها فيما يتعلق بالتعامل مع الأزمات إعلاميا.