محمود عيسى



ذكرت مجلة ميد أن شركة نفط الكويت مددت حتى 19 يوليو المقبل الموعد النهائي لتقديم العطاءات الخاصة بمناقصة مشروعها الثاني لمعالجة التربة والتي تتضمن أعمال الحفر والنقل في جنوب الكويت (SKETR-2)، علما بأن الموعد السابق ينتهي في 26 الجاري.



وقالت المجلة انه سيتم تقسيم المشروع إلى مناطق وحزم مختلفة وستتم ترسيتها على شركات متعددة، وهذا هو العقد الثالث من نوعه الذي يتم طرحه في إطار برنامج الإصلاح البيئي الكويتي الذي يعتبر الأضخم من نوعه في العالم، حيث تبلغ تكلفته مليارات الدولارات، وتقدر قيمة العقد الحالي بحوالي 500 مليون دولار.



ومن المتوقع أن يشمل نطاق العطاء القادم معالجة 8-9 ملايين متر مكعب من التربة الملوثة.



ويعتبر SKETR-2 المشروع الثاني المتعلق بمعالجة التلوث في جنوب البلاد، حيث توجد كمية أكبر من التربة الملوثة بالنفط، وقد تأخر بالفعل عدة مرات بعد أن طلب المقاولون مزيدا من الوقت لإعداد عطاءاتهم.



وكان العقد في الأصل قد طرح في أكتوبر 2021 من قبل الجهاز المركزي للمناقصات العامة، حيث حدد يوم 23 يناير 2022 موعدا نهائيا لتقديم العطاءات، وقد شهد عام 2021 تأخير وإلغاء العديد من العطاءات المخطط لها لشركة نفط الكويت بسبب مشكلات الميزانية وتداعيات فيروس كورونا.