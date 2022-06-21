على غرار آلية توزيع الخبز عبر معتمدين محددين بـ «البطاقة الذكية»، أعلنت محافظة دمشق أمس عن أتمتة بطاقات تزويد وسائل النقل بمادة المازوت والفعاليات التجارية والاقتصادية بمادة الغاز الصناعي، بحسب وسائل اعلام سورية.

وبين عضو المكتب التنفيذي لقطاع التموين والتجارة الداخلية في المحافظة شادي سكرية أنه تمت أتمتة بطاقات جميع وسائل النقل (باصات ـ ميكروباصات ـ سرافيس ـ باصات النقل الداخلي بقطاعيه العام والخاص ـ البولمانات) وذلك لتزويدها بمادة المازوت وتوطين هذه البطاقات والآليات على محطات وخزانات محددة وربطها ببعضها البعض لتصبح «دائرة مغلقة» من الصعب أن تباع إلا للمرتبطين بالمحطة أو الخزان.

وأشارت المحافظة إلى أن البطاقة الكرتونية الشهرية للتزود بالمحروقات وزعت على كل آلية يحدد فيها المسافة المقطوعة عن كل يوم بالنسبة للخطوط الداخلية.

واعتبر سكرية أن هذا الإجراء مؤقت لحين العمل بنظام «جي بي إس»، مبينا أن عدد الآليات التي يتم تزويدها بمادة المازوت بلغ 8510 آليات تعمل على الخطوط ضمن المدينة ومن دمشق إلى ريف دمشق إضافة من دمشق الى المحافظات.