قال وكيل وزارة الاوقاف م.فريد عمادي إن عدد الحملات الكويتية المشاركة في موسم الحج لهذا العام بلغ 49 حملة.



وأوضح عمادي لـ «كونا» ان عدد الحملات في الكويت 75 حملة، وبحسب اللائحة الجديدة تم السماح بتأسيس الشركات ودمج الحملات بحد أقصى 4 حملات بموافقة «الاوقاف»، فأصبح العدد 49 بعد الدمج.



وأشاد بدور المملكة العربية السعودية في السماح بزيادة عدد الحجاج وعلى دورها بخدمة حجاج البيت الحرام، موضحا ان عدد الحجاج الكويتيين اصبح 5622 حاجا بزيادة 2000 حاج يذهب نصفها للحملات بالتساوي والنصف الآخر للحج الميسر.



واوضح عمادي انه تم السماح للجميع بالحج مع منح الأولوية للمتقدمين للتسجيل بالحملات لمن لم يسبق لهم الحج.



يذكر انه يشترط بالتقدمين ان يكونوا كويتيي الجنسية وان يكونوا محصنين بجرعتين معتمدتين بالسعودية وفي سن لا تتجاوز 65 عاما وان يتقدموا بفحص «PCR» سلبي قبل 72 ساعة على الأقل قبل السفر.