عواصم ـ وكالات: بدأ صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس الوزراء السعودي جولة خارجية أمس استهلها بزيارة مصر.



وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) إنه «بناء على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وانطلاقا من حرصه على التواصل وتعزيز العلاقات بين المملكة والدول الشقيقة في المجالات كافة، واستجابة للدعوات المقدمة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، فقد غادر لزيارة كل من جمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية تركيا».



وأضافت الوكالة أن ولي العهد «سيلتقي خلال هذه الزيارات بقادة هذه الدول، لبحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك».



واعتبرت صحيفة «الرياض» أنها تأتي من منطلق حرص المملكة ومصر ليس لإيصال علاقاتهما إلى مصاف الشراكة الاستراتيجية فحسب، بل تطويرها كذلك كي تكون الحصن الأمني العربي لمنع اختراق الجسد العربي وترتيب البيت من الداخل، فضلا عن مواجهة التهديدات والتدخلات الإقليمية ولجم الإرهاب وإيجاد حلول عادلة لقضايا الأمة العربية وفق المرجعيات المعترف بها والشرعية الدولية.



وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال انه سيستقبل الأمير محمد بن سلمان في المجمع الرئاسي بأنقرة، وقال إنه سيبحث معه سبل الارتقاء بالعلاقات التركية ـ السعودية إلى مستويات أعلى بكثير خلال الفترة المقبلة.