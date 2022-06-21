أعلنت وزارة الصحة العامة اللبنانية في بيان، عن تسجيل أول إصابة بجدري القرود.



وكشفت الوزارة أن «الحالة وافدة من الخارج، وهي تتبع حاليا العزل المنزلي، ووضعها مستقر من الناحية الطبية. كما تتابع الوزارة تحديد ومتابعة المخالطين المقربين».



وذكرت أن مرض جدري القرود ينتج من فيروس ينتقل الى الإنسان، إما من الحيوان الى الإنسان عبر الاحتكاك مع حيوانات مصابة (القوارض او القردة)، وبالتواصل مع انسان مصاب.



وطلبت الوزارة من المواطنين اتخاذ إجراءات الوقاية التالية: «التزام المسافة الآمنة مع الأشخاص المصابين وعدم مشاركتهم أغراضهم الخاصة، وعدم الاحتكاك مع الحيوانات بالدول التي يستوطن فيها المرض وتجنب تناول لحوم الحيوانات البرية».