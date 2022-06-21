استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بمطار القاهرة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي عهد المملكة العربية السعودية نائب رئيس مجلس الوزراء.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إن الزيارة تتضمن عقد مباحثات ثنائية مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، تتناول مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها فى مختلف المجالات، فضلاً عن التباحث حول القضايا السياسية الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية العميقة والتاريخية بين القاهرة والرياض والتى تهدف إلى تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية والسلام برؤية موحدة لصالح البلدين والشعبين الشقيقين وللأمتين العربية والاسلامية.



وكانت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) قالت إنه «بناء على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وانطلاقا من حرصه على التواصل وتعزيز العلاقات بين المملكة والدول الشقيقة في المجالات كافة، واستجابة للدعوات المقدمة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، فقد غادر لزيارة كل من جمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية تركيا».



وأضافت الوكالة أن ولي العهد «سيلتقي خلال هذه الزيارات بقادة هذه الدول، لبحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك».