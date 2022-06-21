قال الشيخ نواف سعود الصباح الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية، اليوم الثلاثاء، إن بلاده لديها الطاقة الانتاجية الكافية للوصول إلى كامل حصتها الانتاجية التي حددتها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) والاستجابة لأي زيادة مستقبلية.

وأضاف أنه ليس هناك خطط الآن لإدراج وحدات تابعة لمؤسسة البترول الكويتية في البورصة لكن ذلك قد يتغير بمرور الوقت.

وقال للصحافيين على هامش المنتدى الاقتصادي في قطر الذي تنظمه بلومبرغ: "تطلعنا إلى ما قامت به أرامكو وأدنوك فيما يتعلق بخطوط الأنابيب على سبيل المثال. ليس هذا أمر مستبعد بالنسبة لنا، بل أمر نتطلع إليه".