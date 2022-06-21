عبدالكريم العبدالله

نظمت الرابطة الكويتية لأمراض الدم بالتعاون مع اللجنة الوطنية لمرضى الأميلويد، يوما توعويا بعنوان « داء النشواني - مرض الأميلويد»، تخلله حلقة نقاشية توعوية ضمت العديد من الاطباء الاستشاريين من عدة تخصصات مختلفة.

وعلى هامش الاجتماع الذي حضره ما يقارب ال ١٢٠ طبيبا من عدة تخصصات بالاضافة لمشاركة بعض المرضى لنقل تجاربهم في رحلة تشخيصهم وعلاجهم.

وقال استشاري امراض الدم في مركز الكويت لمكافحة السرطان وامين سر الرابطة الكويتية لامراض الدم، د.احمد الحريجي، ان مرض « داء النشواني - مرض الأميلويد» هو مرض نادر يصيب عدة اجزاء وأعضاء من الجسم، وان من اهم اسباب ندرته هو عدم تشخيص المرض بشكل دقيق بسبب كثرة اعراضة واختلاف طرق تشخيصه، اذ كان من الواجب علينا التوعية اليوم لهذا المرض من قبل تخصصات مختلفة مثل اطباء امراض الدم والقلب والجهاز الهضمي والكلى والاعصاب والروماتيزم وغيرها .

وبين انه في السابق كانت تُرسل بعض الحالات للعلاج بالخارج ولكن بفضل الله يتم الان علاج معظم الحالات في دولة الكويت، حيث تتعاون العديد من المراكز المتخصصة في طرق التشخيص والعلاج داخل دولة الكويت منها مركز الكويت لمكافحة السرطان ومستشفى الصدري ومركز الكويت للأمراض الوراثية في منطقة الصباح بالاضافة لقسم الطب النووي في مستشفى الفروانية .

ونوه الى التحديات التي تواجههم حاليا، قائلا : هي زيادة الوعي بين الاطباء والتشخيص المبكر لاعراض هذا المرض لتقديم العلاج المبكر لتجنب النتائج السلبية على المريض، علما انه بفضل الله تم توفير جميع العلاجات المتاحة لهذا المرض داخل دولة الكويت.

واوضح أن هذا اليوم التوعوي يعكس التفاؤل الضروري والروح البناءة الإيجابية اللازمة لمواجهة التحديات الصعبة في تشخيص وعلاج هذا المرض، كما أنه يفتح آفاق جديدة للتطوير والتحديث المستمر للعلاجات والتقنيات العلمية الحديثة