قال غانم الغنيمان العضو المنتدب بالهيئة العامة للاستثمار الكويتية اليوم الثلاثاء إن الهيئة تنتظر تراجعا متوقعا أكبر في الأسواق العالمية قبل أن توجه استثماراتها وتعتقد أن ذلك سيكون قبل نهاية العام.

وتحدث الغنيمان في المنتدى الاقتصادي بقطر الذي تنظمه بلومبرج وقال إنه يتوقع أن تتراجع الأسواق بدرجة أكبر عن مستواها الراهن.

ولدى الهيئة العامة للاستثمار، وهي الصندوق السيادي الكويتي، أصولا تقدر بنحو 700 مليار دولار وفقا لمعهد صناديق الثروة السيادية.

وتدير الهيئة صندوقين أحدهما للتحوط من نضوب النفط والثاني يستخدم لتغطية عجز الموازنة العامة الكويتية.