كشف مدير عام جمعية المنابر القرآنية بدر الفيلكاوي عن جملة من المشاريع الخيرية والانسانية والقرآنية التي تطرحها الجمعية لجموع المتبرعين والراغبين في نيل اجر الصدقات في الاشهر الحرم والعشر الاوائل من شهر ذي الحجة .



وقال في تصريح صحفي: وفاء للعهد الذي قطعناه على انفسنا ببذل كافة سبل الخير وتحقيق اهداف الجمعية واغتناما للايام الفضيلة طرحنا عدة مشاريع بجانب مشروع الاضاحي الموسمي الذي سننفذه بفضل الله تعالى في اربع دول هي الصومال واليمن وسوريا والهند فلدينا مشروع وجبة افطار يوم عرفة لمن يرغب في تحصيل ثواب هذا اليوم الذي اخبر عن اجره من لا ينطق عن الهوى رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم ان صيام يوم عرفة يكفر ذنوب سنة قبله وسنة بعده ومن فطر صائما كما قال صلى الله عليه وسلم فله مثل اجره فاحببنا ان نوجد هذه الفرصة العظيمة لهذا الاجر العظيم في هذا اليوم المبارك لكل محب للصيام لينال الاجر في يوم عرفة .

واضاف قائلا : و عندنا في يوم عرفة خصصنا مشروع كفالة 150 يتيم من حفظة القران في اليمن وسوريا واندونيسيا ليتضاعف اجر الكافل باذن الله كونه وقع منه العمل وهو صائم وفي اعظم ايام السنة كلها فيستمر العطاء والاجر مع الكافل طوال العام بمشئة الله تعالى .



وقال : يضاف الى هذه المشاريع مشروع كسوة العيد والعيدية لابناء المسلمين الفقراء في هذه الدول اليمن وسوريا واندونيسيا والصومال والهند بهدف ادخال الفرحة عليهم واشعارهم ببهجة العيد وسعادته .



بجانب كما يقول الفيلكاوي مشروعنا المميز داخل الكويت وهو مشروع العشر الباقيات والذي خصصناه للمشاريع القرآنية في حلقات الجمعية للبنين والبنات في مشاريع( غلمان القران - جنان القران وحلقات الاسناد وكذلك حلقات ذوي الاحتياجات الخاصة من المكفوفين وفئة الصم والبكم.



ودعا الفيلكاوي الراغبين في المساهمة في هذه المشاريع بالدخول على روابط المشاريع بموقع الجمعية او التواصل عبر الخط الساخن ليصلم مندوب الجمعية شاكر لكل من يساهم في هذه المشاريع وداعيا لهم بالقبول وثبوت الاجر باذن الله .