عبدالعزيز الفضلي

كشفت مصادر تربوية مطلعة لـ "الأنباء"، انه لن يتم تجديد إقامة المعلم او الاداري الوافد دون دفع المخالفات المرورية، داعيةً المدارس بمختلف مراحلها التعليمية ابلاغ ممن يرغب بتجديد اقامته .

وحددت الوزارة عددا من التعليمات الواجب اتباعها في حال التقديم على التجديد وهي كالتالي :

أولا : لا يمكن تجديد الإقامة قبل (3 ) شهور من انتهاء الإقامة .

ثانيا : حجز موعد عن طريق موقع وزارة التربية ( https://moe.edu.kw ).

ثالثا : حضور صاحب العلاقة شخصيا والالتزام بالموعد المحدد .

رابعا : المستندات المطلوبة للتجديد :

1۔ نموذج رقم ( 1 ) معتمد من مدير المدرسة أو المدير المساعد مع وضع ختم المدرسة.

2 الجواز الأصلي والبطاقة المدنية وصورة عنهما .

3 برنت المخالفات المرورية.

4 صورة أخر ختم لدخول الكويت .