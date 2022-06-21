ترأس نائب رئيس قوة الإطفاء العام لقطاع الوقاية اللواء خالد الصباح، اليوم الثلاثاء، اجتماعا، بحضور وكيل وزارة الصحة المساعد للشؤون الهندسية والمشاريع المهندس ابراهيم النهام، ومدراء المحافظات في قطاع الوقاية ومدير ادارة العلاقات العامة والاعلام ومدراء المستشفيات والمناطق الصحية وذلك لتعزيز التعاون بين قوة الإطفاء العام ووزارة الصحة لتسهيل مهام فرق التفتيش التي تعمل على تحقيق السلامة والوقاية من الحريق في جميع مرافق وزارة الصحة.

وشدد اللواء على أهمية تعاون إدارة المستشفيات ومكاتب السلامة في وزارة الصحة مع فرق التفتيش لتحقيق السلامة والوقاية من الحريق فهم عيون قوة الإطفاء العام وخط الدفاع الأول للوقاية من الحوادث من خلال استيفاء وصيانة جميع الاشتراطات الوقائية التي تضعها قوة الإطفاء وأهمها شبكة المرشات وانذار الحريق ومراوح تصريف الدخان مع التقيد بالمخططات المعمارية المعتمدة والابلاغ عن اي ملاحظات او اي مستجدات قد تستحدث في المباني.

كما ناقش الاجتماع تعيين ضباط اتصال من الجهتين لسرعة إنهاء اجراءات التراخيص والمشاريع وتسريع الدورة المستندية بما يخدم الصالح العام.