ذكرت "جمعية القلب الأمريكية" (AHA) أن الحرارة تشكل مخاطر كبيرة على القلب، ويجب على الإنسان اتخاذ خطوات لحماية نفسه، وهذا ينطبق بشكل خاص على كبار السن والأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم أو السمنة أو تاريخ من أمراض القلب أو السكتة الدماغية، حيث تجبر الحرارة والجفاف القلب على العمل بجهد أكبر لتبريد نفسه عن طريق ضخ المزيد من الدم وتحويله من الأعضاء الرئيسية إلى تحت الجلد.

وتظهر الأبحاث أنه عندما تصل درجات الحرارة القصوى إلى متوسط درجة حرارة يومية 42,7 درجة مئوية، قد يتضاعف عدد الوفيات بسبب أمراض القلب أو يتضاعف ثلاث مرات، وكلما تقلبت درجات الحرارة أكثر خلال الصيف، قد تصبح السكتات الدماغية شديدة.

وقال رئيس جمعية القلب الأمريكية الدكتور دونالد لويد جونز: "إذا تجاوزت سن الخمسين أو تعاني من زيادة الوزن، فمن المهم للغاية اتخاذ احتياطات خاصة في الحرارة لحماية صحتك".

وأوضح الباحثون في كلية الطب بجامعة "نورث وسترن" في شيكاغو بالولايات المتحدة الأمريكية: "بعض الأدوية مثل حاصرات مستقبلات الأنجيوتنسين [ARBs] ومثبطات الإنزيم المحول للأنجيوتنسين [ACE] ومدرات البول، التي تؤثر على استجابات ضغط الدم أو تستنزف الجسم من الصوديوم، يمكن أن تزيد من استجابة الجسم للحرارة".