تطالب شركة أشباه الموصلات الأمريكية إنتل كورب المفوضية الأوروبية بسداد 593 مليون يورو (625 مليون دولار) كفوائد عن قيمة الغرامة التي دفعتها الشركة للمفوضية بقيمة 06ر1 مليار يورو في عام 2009 بدعوى انتهاك قواعد المنافسة الحرة، قبل أن تحصل إنتل على حكم قضائي من محاكم الاتحاد الأوروبي لصالحها بإلغاء الغرامة.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن إنتل أقامت دعوى قضائية ضد المفوضية أمام المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي في نيسان/أبريل الماضي ونشرت ، تطالب فيها بالحصول على المبلغ المالي الذي قالت إنه يمثل إجمالي الفوائد المفترضة على مبلغ الغرامة الأساسي مخصوما منه الفائدة التي ردتها المفوضية بالفعل.

وأشارت بلومبرج إلى أن هذه القضية تضيف مخاطر بالنسبة لسطات الاتحاد الأوروبي التي تواجه مطالبات بدفع ملايين اليورو في صورة فوائد عن غرامات فرضتها على شركات عديدة بتهمة انتهاك قواعد المنافسة ومكافحة الاحتكار، ثم ألغى القضاء هذه الغرامات.

كانت محكمة الدرجة الأولى في الاتحاد الأوروبي قد أصدرت في كانون الثاني/يناير الماضي حكما يلزم المفوضية الأوروبية بدفع 8ر1 مليون يورو كفوائد لشركة الاتصالات الألمانية دويتشه تيليكوم.