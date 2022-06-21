أظهرت بيانات مكتب الاحصاء الفنلندي اليوم الثلاثاء انخفاض معدل البطالة خلال شهر أيار/مايو الماضي.

وانخفض معدل البطالة بين أفراد الفئة العمرية من 15 حتى 74 إلى 1ر6% خلال شهر أيار/مايو الماضي مقارنة بـ 8% خلال نفس الشهر من العام الماضي. وبلغ معدل البطالة خلال شهر نيسان/أبريل الماضي 2ر6%.

وتراجع عدد العاطلين إلى 172 ألف شخص في أيار/مايو الماضي مقارنة بـ 221 ألف شخص خلال نفس الشهر من العام الماضي.

من ناحية أخرى، ارتفع إجمالي معدل البطالة إلى 9ر7% خلال شهر أيار/مايو الماضي مقارنة بـ 9ر6% خلال شهر نيسان/أبريل الماضي.

وارتفع معدل التوظيف إلى 9ر73% خلال شهر أيار/مايو الماضي مقارنة بـ9ر71% خلال نفس الشهر من العام الماضي.

وارتفع عدد العاملين بواقع 61 ألف شخص مقارنة بالعام الماضي ليصل الاجمالي إلى 623ر2 مليون شخص.