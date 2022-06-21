حصدت جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي المرتبة الـ30 عالميا ضمن قائمة "سي إس" العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي والرؤية الحاسوبية وتعلم الآلة ومعالجة اللغات الطبيعية.

وأكد وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بالإمارات رئيس مجلس أمناء الجامعة الدكتور سلطان بن أحمد الجابر - وفقا لوكالة الانباء الإماراتية، أن هذا الإنجاز يأتي تأكيدا على التزام دولة الإمارات بتطوير اقتصاد قائم على المعرفة من خلال تعزيز البحث والابتكار في الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى تمكين ودعم الكوادر البشرية الشابة ليصبحوا خبراء مستقبليين في هذا القطاع الاستراتيجي.

وتركز الجامعة حاليا على الذكاء الاصطناعي والرؤية الحاسوبية وتعلم الآلة ومعالجة اللغات الطبيعية، وقد احتلت المرتبة 30 عالميا متقدمة بذلك على العديد من الجامعات البحثية الشهيرة في جميع أنحاء العالم، مثل "جامعة ميشيغان" و"جورجيا تك" و"جامعة تورنتو في أمريكا الشمالية"، و"إمبريال كوليدج لندن"، و"مدرسة الفنون التطبيقية في لوزان"، و"جمعية ماكس بلانك في أوروبا"، و"جامعة طوكيو"، و"جامعة سيول الوطنية"، و"جامعة سيدني في آسيا والمحيط الهادئ".