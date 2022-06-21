حذر كل من الملياردير إيلون ماسك، والخبير الاقتصادي نورييل روبيني، ومؤسسة جولدمان ساكس للخدمات المالية، من تزايد احتمال سقوط الاقتصاد الأمريكي في براثن الركود.

ووفقا لوكالة "بلومبرج" للأنباء، تثير هذه التوقعات المخاوف من تراجع صعب لأكبر اقتصاد في العالم، حيث لجأ مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي إلى رفع أسعار الفائدة لمواجهة أسرع وتيرة للتضخم تشهدها الولايات المتحدة منذ عقود.

وقال ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، اليوم الثلاثا،ء إن حدوث ركود في الولايات المتحدة في المستقبل القريب يبدو أمرا مرجحا.

وصرح ماسك في مقابلة مع رئيس تحرير بلومبرج نيوز، جون ميكلتويت، خلال منتدى قطر الاقتصادي في الدوحة بأن "حدوث ركود أمر لا مفر منه في مرحلة ما ... فيما يتعلق بما إذا كان هناك ركود على المدى القريب، فهذا مرجح بشكل أكثر"، ولكنه "ليس مؤكدا".