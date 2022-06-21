ذكرت هيئة التراث الثقافي الوطنية الهولندية ، أن علماء الآثار ينقبون عن معبد روماني يرجع تاريخه لنحو ألفي عام ، جرى العثور عليه في حالة جيدة في شرق هولندا.

وقالت الهيئة "لم يتم من قبل العثور على موقع به معبد وبقايا أضاحي لايزال سليما بهذه الدرجة في هولندا".

ويقع المعبد بالقرب من نيميخن على الحدود مع ألمانيا ،حيث كانت تقع الحدود الشمالية للإمبراطورية الرومانية وتسمى الليمس . وأدرجت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) الليمس كموقع تراث عالمي.

وعثر علماء الآثار الهواة على مفردات من الموقع في قرية هيروين-هيميلينج في نهاية العام الماضي وأبلغوا السلطات.