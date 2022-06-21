ارتفعت العملة الروسية أمام العملتين الأمريكية والأوروبية، اليوم الثلاثاء، حيث جرى تداول الدولار دون مستوى 55 روبلا، وذلك للمرة الأولى منذ يونيو 2015.

وذكرت بورصة موسكو - في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - أن سعر صرف الدولار انخفض بواقع 54 كوبيكا (الروبل = 100 كوبيكا) إلى 55.09 روبل، وقبل ذلك تم تداول العملة الأمريكية دون مستوى 55 روبلا، وذلك للمرة الأولى منذ يونيو 2015.

وتراجع سعر اليورو بواقع 93 كوبيكا إلى 57.91 روبل.

وبعد انخفاضها إلى أدنى مستوياتها القياسية في أوائل مارس بسبب ضغوط العقوبات الغربية، تعافت العملة الروسية بفضل الدعم من ضوابط رأس المال والحساب التجاري القوي لروسيا، كما يقول الاقتصاديون.