خلصت محكمة العدل الأوروبية اليوم الثلاثاء إلى أن جمع بيانات رحلات الركاب يجب أن يكون مقيدا بما هو ضروري للغاية.

ووفقا للتوجيه المتعلق بسجل بيانات الراكب الذي أقره الاتحاد الأوروبي، بهدف مكافحة الارهاب والجريمة، يتعين على الدول جمع بيانات الركاب الذين يدخلون ويخرجون من الاتحاد الأوروبي. وهذا ربما ينطبق أيضا على الرحلات الجوية داخل الكتلة الأوروبية.

وقالت محكمة العدل الأوروبية في بيان " هذا الاحترام للحقوق الاساسية يتطلب تقييد صلاحيات التوجيه المتعلق ببيانات سجل الركاب لما هو ضروري للغاية".

وكانت المحكمة تنظر في شكوى بشأن خصوصية البيانات عام 2017، رفعتها منظمة حقوقية بلجيكية للمدنيين ضد تطبيق بلجيكا للقانون الأوروبي.

وقالت المنظمة إن القانون انتهك حقوق حماية البيانات وحق الخصوصية وفقا للقانون البلجيكي والقانون الأوروبي.