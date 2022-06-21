أعلن الاتحاد الكاميروني لكرة القدم في بيان أنه استدعى 44 لاعبا من ثمانية فرق مختلفة لجلسة استماع الشهر المقبل بشأن مزاعم حول التزوير في العمر أو الهوية.

وقال الاتحاد الكاميروني يوم الاثنين إنه يجب أن يحضر اللاعبون برفقة رؤساء أنديتهم لإجراء تحقيق شخصي في الفترة 4-8 يوليو تموز.

وهناك شكوك بالنسبة لكل هؤلاء الأشخاص تتعلق "بتزوير العمر و/أو الهوية وحدوث تواطؤ".

وأضاف البيان "الأطراف المعنية مدعوة للمثول في جلسة استماع سواء كان ذلك برفقة المحامي أو لا". وأكد الاتحاد الكاميروني أنه ستكون هناك عواقب للغائبين عن الجلسة.

وتمثل هذه الخطوة محاولة نادرة في أفريقيا لوقف التزوير في العمر أو الهوية، حيث يمثل ذلك مشكلة كبيرة في اللعبة داخل القارة.

وهناك باستمرار اتهامات بالتزوير في أعمار اللاعبين وتحوم شكوك حول العديد من النجاحات الدولية لأفريقيا في بطولات الناشئين، لكن لم يكن هناك تقريبا أي جهد يذكر للتحقيق في ذلك أو إيقافه.

وتعهد صمويل إيتو رئيس الاتحاد الكاميروني الحالي ومهاجم الكاميرون وبرشلونة وإنتر ميلان السابق بإصلاح اللعبة في الدولة عندما فاز بمنصبه في ديسمبر كانون الأول.