يؤثر كوفيد طويل الأمد على ما بين 10 بالمئة و30 بالمئة من المصابين بكوفيد-19، بغض النظر عما إذا كانت حالتهم خفيفة أو خطيرة، وفقا لتقرير إعلامي محلي.

كوفيد طويل الأمد هو المصطلح الذي يستخدم بشكل شائع لوصف الأعراض الناتجة عن كوفيد-19 بعد فترة طويلة من تعافي المريض، وفقا لتقرير حديث على ((إن جيه.كوم))، وهو موقع إخباري محلي لولاية نيو جيرسي الأمريكية.

وقال التقرير "في نيو جيرسي، قد يعني ذلك أن ما يقرب من 600 ألف من بين أكثر من مليوني شخص ثبتت إصابتهم بالفيروس منذ بداية الجائحة إما مصابون أو كانوا مصابين بالفيروس لفترة طويلة".

واستشهد التقرير بدراسة رئيسية كشفت أنه حتى حالة الإصابة الخفيفة يمكن أن تؤثر بشكل كبير على الدماغ.