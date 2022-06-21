أكدت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد عزم المسؤولين على رفع معدل الفائدة خلال شهري تموز/يوليو وأيلول/سبتمبر المقبلين، مشيرة إلى أن المخاوف بشأن توترات الأسواق المالية لا تعيق جهود مكافحة التضخم.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن لاجارد القول لنواب الاتحاد الأوروبي " نعتزم رفع معدلات الفائدة بواقع 25 نقطة أساس بحلول اجتماع السياسة النقدية في تموز/يوليو المقبل".

وأضافت أن قرار تسريع العمل على آلية لمواجهة التفكك يؤكد التزام سابق بالوصول لمعدل التضخم لنسبة 2% على المدى المتوسط.

وتحدثت لاجارد بعد اجتماع طارئ الاسبوع الماضي، حيث يعمل المسؤولون على تسريع العمل على وضع آلية للدفاع عن تكامل منطقة اليورو.

ومثل هذه الآلية من المرجح أن تتضمن شراء سندات من الدول مرتفعة الديون، على الرغم من أنه لم يتم بعد الافصاح عن تفاصيل.

ومن المتوقع أن يتم وضع الصيغة النهائية لهذه الآلية قبل اجتماع المجلس الحاكم للبنك يومي 20 و 21 تموز/يوليو المقبل.

يعتزم البنك المركزي الأوروبي رفع معدل الفائدة لأول مرة منذ أكثرمن عقد الشهر المقبل، لينضم لاقرانه من البنوك حول العالم في رفع معدلات الفائدة لمواجهة معدل التضخم المتزايد.