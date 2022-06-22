الخالد قلّد المرقين إلى عمداء رتبهم الجديدة: خطة شاملة للارتقاء بالجيش

أشار إلى أن القيادة السياسية تولي الجيش اهتماماً ومتابعة مباشرة وأكد أن الترقيات الأكبر في تاريخ الجيش حق من حقوق منتسبيه

وزير الدفاع للضباط المرقين: نتطلع إلى أن تكون دافعاً لكم لبذل قصارى جهودكم والمزيد من الجد والاجتهاد والتفاني لرد جزء من حق بلدنا علينا جميعاً

الاهتمام بالعنصر البشري والبنى التحتية ومواكبة تطور التسليح في مقدمة أولوياتنا بما يخدم جيشنا

العدل نهجنا ووضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار والعمل وفق الإجراءات القانونية المعتمدة



عبدالهادي العجمي



أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ طلال الخالد أن القيادة السياسية تولي الجيش الكويتي اهتماما ومتابعة مباشرة، انطلاقا من دوره في المنظومة العسكرية الكويتية وتعول عليه في حماية أمن وسلامة البلاد وتحرص على أن يكون منتسبوه دائما على أتم الاستعداد للدفاع عن وطننا الغالي.



جاء تصريح الخالد خلال رعايته وحضوره صباح امس مراسم تقليد الضباط من الدفعات 24 و25 و26 رتبة «عميد» حيث بدأت المراسم بقراءة المرسوم الأميري، بعدها قلد الخالد الضباط رتبهم الجديدة ووجه لهم كلمة نقل من خلالها تحيات وتهاني صاحب السمو الأمير القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ نواف الأحمد، وسمو ولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد، حفظهما الله ورعاهما، بهذه المناسبة كما هنأهم على نيلهم هذه الثقة الغالية.



وذكر الخالد في كلمته للضباط أن توجيهات سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله، تؤكد ضرورة الارتقاء بالجيش ومنتسبيه، ورفع الروح المعنوية لديهم وتأهيلهم والحرص على كفاءتهم العسكرية، وهي بلا شك موضع اعتبار وتنفيذ مقدرين لسموه، حفظه الله، متابعته المباشرة لكل ما نقوم به من أعمال وإجراءات تسهم في تحقيق هذه التوجيهات، وبمناسبة ترقية 1581 ضابطا و2501 من ضباط الصف والأفراد والتي تعد الأكبر في تاريخ الجيش الكويتي، والتي هي حق من حقوق منتسبيه، فإنني أتطلع إلى أن تكون دافعا لكم لبذل قصارى جهودكم، والمزيد من الجد والاجتهاد والتفاني، لرد جزء من حق بلدنا علينا جميعا، وأنتم بإذن الله عز وجل أهل للثقة السامية، ومثال يحتذى في العمل والإخلاص، ولكن الطموح اليوم أكبر، والتحديات والمتغيرات في منطقتنا والعالم كله متسارعة، فكونوا على علم ودراية بأن اهتمامنا بالعنصر البشري والبنى التحتية ومواكبة تطور التسليح بما يخدم جيشنا هو في مقدمة أولوياتنا خلال هذه الفترة، كما أؤكد لكم أننا اليوم ومعكم سنعمل على وضع خطة شاملة للارتقاء بمستوى الجيش، وأبوابنا مفتوحة لجميع من لدية مقترح أو مبادرة من شأنها تحقيق طموحنا جميعا، ومن خلال هذه الكلمة أدعو أخي سعادة رئيس الأركان العامة للجيش للعمل على إيجاد آلية واضحة لتفعيل هذا النهج وعرضها علينا في أقرب وقت.



وفي ختام مراسم التقليد أوصى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ طلال الخالد الضباط المرقين بالحرص على متابعة ورعاية مرؤوسيهم وتوجيههم ودعم وتشجيع الكفاءات منهم والعدل بينهم فالعدل هو نهجنا ووضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار، والعمل دائما وفق الإجراءات القانونية المعتمدة، والمضي قدما نحو تحقيق الأهداف كل في اختصاصه ومهامه الموكلة إليه فركب التطور قد انطلق بهم اليوم، داعيا المولى عز وجل أن يحفظ بلدنا الحبيب من كل مكروه، وأن يوفقنا لخدمته والحفاظ على أمنه واستقراره في ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الأمير القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ نواف الأحمد، وسمو ولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد، حفظهما الله ورعاهما وأبقاهما فخرا وذخرا للبلاد والعباد.



حضر مراسم التقليد رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن خالد صالح الصباح ووكيل وزارة الدفاع بالندب الشيخ فهد جابر العلي الصباح، وعدد من كبار قادة الجيش.