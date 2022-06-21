القاهرة - خديجة حمودة



في إطار زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء السعودي الى مصر التي بدأها امس استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بقصر الاتحادية.



ونقلت وسائل اعلام مصرية وعربية عن المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي ان الاستقبال جرى عصر اليوم وتتخلله جلسة ثنائية لبحث القضايا المشتركة والتطورات في المنطقة.



وكان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان قد وصل الى مصر مساء أمس في المحطة الاولى من جولة إقليمية تشمل الأردن وتركيا.