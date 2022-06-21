انتهت الانتخابات النيابية الفرنسية الى خاسر هو إيمانويل ماكرون، ورابح هو جان لوك ميلانشون، ومنتصر هو مارين لوبن زعيمة اليمين المتطرف التي كانت نجم الانتخابات بعدما قفز عدد مقاعدها من 8 الى قرابة 90، لتحوز على كتلة برلمانية بصلاحيات دستورية ومزايا مالية عديدة.



«فرحة» ماكرون بإعادة انتخابه رئيسا وتمديد إقامته في الإليزيه لم تدم طويلا.. أكثريته البرلمانية أصيبت بانتكاسة موجعة ولحقت به هزيمة يمكن تصور حجمها من عناوين الصحف الفرنسية التي تحدثت عن «صفعة» بحسب «ليبراسيون» واعتبرته «لوموند» تصويتا «عقابيا» ووصفته ليزيكو بـ «زلزال» وقالت لوفيغارو انه «تحد يجعل من فرنسا بلدا غير قابل للحكم. تغير المشهد وتغيرت قواعد اللعبة.

وبعدما كان ماكرون متمتعا خلال السنوات الـ 5 الماضية بأكثرية مريحة مكنته من استصدار القوانين التي أرادها وإدارة شؤون البلاد على هواه، فإنه مع خسارته أكثر من 100 مقعد مقارنة بما كان عليه حجم حزبه في العام 2017، وحصوله على كتلة من 246 مقعدا يحتاج معها الى 43 مقعدا لبلوغ أكثرية نسبية، سيكون مضطرا للتعاطي مع واقع جديد ومختلف جذريا، ليس فقط لأن الحكومة فقدت الأكثرية المطلقة، بل أيضا وخصوصا لوجود مجموعتين نيابيتين عازمتين على إضعاف ماكرون وإنهاك حكومته.

الأولى هي كتلة اليسار بتلاوينه المختلفة التي يقودها ميلانشون، الذي لم يحقق كافة طموحاته النيابية وأولها تمكينه من أن يفرض نفسه رئيسا للحكومة، ولكنه نجح في إيصال اليسار بقوة إلى البرلمان وسيخوض معارضة شرسة ضد ماكرون وحكومته.

والثانية هي كتلة اليمين المتطرف الذي بات يعد في فرنسا القوة السياسية الثالثة، الأمر الذي لم يعرفه في أي دولة أوروبية رئيسية، وهو الأقرب بالتالي لما يمكن تسميته «زلزالا سياسيا».



ويعطي الدستور الفرنسي رئيس الجمهورية سلطة رسم السياستين الخارجية والدفاعية للبلاد، فضلا عن كونه القائد الأعلى للقوات الفرنسية المسلحة وحامل مفتاح السلاح النووي. لكن في المقابل، يستطيع البرلمان محاسبة الحكومة التي تنفذ السياسة الرئاسية وأن يطرح الثقة فيها، وأن يقدم مقترحات قوانين تخالف توجهات السلطة التنفيذية، ما يعني عمليا أن المعارضة قادرة على إزعاج ماكرون وحكومته بسبب فقدانهما الأكثرية التي هي السلاح السري لأي سلطة تنفيذية. وسيتعين على ماكرون أن يقاتل بشراسة كلما أراد تمرير أي من مشاريعه عبر البرلمان، وأن يتواضع كل مرة لإرضاء الكتلة المحافظة من نواب الحزب الجمهوري وحلفائه، مقابل تنازلات كبيرة. ويعد هذا الموقف الضعيف مأزقا لم يتعرض له رئيس فرنسي منذ الثمانينيات، إلى حد دفع بعض المراقبين في باريس الى التكهن باحتمال أن يلجأ ماكرون إلى الدعوة الى انتخابات تشريعية مبكرة خلال عام أو نحو من ذلك.



أما أسباب الخسارة القاسية لـ «ماكرون»، فإنها تعود الى تأثيرات حرب أوكرانيا على معدلات التضخم والقدرة الشرائية ومستوى المعيشة عند الفرنسيين، وتدهور الخدمات العامة وأزمة قطاعي الاستشفاء والتعليم، وهي جميعها عوامل سيفضي تضافرها إلى موجات واسعة من الاحتجاجات والاضطرابات الاجتماعية، وستوظف سياسيا من قبل خصوم ماكرون لإحباط مشاريعه في الداخل كما في الخارج. ولكن السبب الأول والمباشر يتعلق بماكرون وطريقته في إدارة الحملة الانتخابية، وقد اتسمت باللامبالاة والإهمال والاستعراض. ماكرون قضى الأيام الثلاثة السابقة عن يوم الاقتراع في زيارات رسمية خارجية وهي أيام حاسمة. ما أظهره ماكرون أو ما ظهر به من غرور وتعجرف وإهماله الحملة الانتخابية توازيا مع جملة من الإخفاقات الأمنية والسياسية والاجتماعية داخليا، كل ذلك لم يساعده على جذب واستقطاب الناخبين المترددين الذين تفرقوا عن «كتلة الرئيس» واندفعوا الى ضفتي التطرف من اليمين واليسار.



والنتيجة أن فرنسا مقبلة على 5 سنوات من عدم الاستقرار الداخلي، السياسي والاقتصادي والاجتماعي، مع رئيس مقيد وتحت المراقبة، وبرلمان قائم على «توازنات سلبية» وعاجز عن فرض اتجاه محدد. وهذا ما سيضعف بالطبع دور فرنسا وتأثيرها على الساحة الدولية، بدءا من الاتحاد الأوروبي وصولا الى الشرق الأوسط.



لبنان معني بالتغيير الحاصل داخل فرنسا المتجهة نحو أزمات ركود واضطرابات اجتماعية، وسط مزاج شعبي عام لم يعد يجد في المسرح السياسي الرسمي ما يرضي طموحاته، ولذلك قاطع الانتخابات بنسبة كبيرة.

وبين تكبيل يدي الرئيس ماكرون وانشغالاته الداخلية من جهة، وبين حرب روسية على أوكرانيا تدق أبواب أوروبا وتفرض على فرنسا تغيير أولوياتها وتقديم الشأن الأوروبي على ما عداه، فإن لبنان يواجه خطر واحتمال خسارة الزخم الفرنسي المطلوب في المرحلة المقبلة «المفصلية والحاسمة»، وتراجع مستوى الاهتمام الفرنسي بالملف اللبناني وتعرض ما تبقى من المبادرة الفرنسية للتآكل السياسي، بحيث يتحول التركيز على الجوانب الإنسانية (المساعدات) والاقتصادية (الإصلاحات وصندوق النقد وإعمار المرفأ).



من الواضح أن التدخل السياسي الفرنسي تقلص في الأشهر الأخيرة بعدما كان وصل الى حده الأقصى بعد انفجار مرفأ بيروت، وأن زيارات المسؤولين الفرنسيين الى لبنان تراجعت وتيرتها بشكل ملحوظ، وكذلك الحماسة لإقامة مؤتمر دعم اقتصادي ومالي جديد للبنان، في حين ألا مؤشرات على مؤتمر سياسي حواري على شاكلة «سان كلو» حتى إشعار آخر، أقله حتى نهاية عهد الرئيس ميشال عون.

وبدا جليا أن التركيز الفرنسي هذا العام انحصر بإتمام الاستحقاقات الدستورية الانتخابية في مواعيدها.

وبعد إتمام الانتخابات النيابية التي اعتبرتها باريس «إنجازا»، فإن أنظارها تتجه الى الانتخابات الرئاسية التي يجب أن تحصل في موعدها وتحت عنوان الرئيس التوافقي غير التابع أو المحسوب على حزب أو طرف سياسي.

أما حكومة ما بين الاستحقاقين النيابي والرئاسي، فإنها لا تعني كثيرا بالنسبة للفرنسيين الذين يؤيدون بقاء الرئيس نجيب ميقاتي بعدما نفذ ما وعد به، لجهة إجراء الانتخابات النيابية وإبرام اتفاق أولي مع صندوق النقد الدولي، ونجح خلال أشهر ما لم ينجح به الرئيس سعد الحريري خلال سنوات في بناء علاقة ثقة مستقرة مع ماكرون.



والى التغييرات الداخلية الفرنسية والتغييرات على الساحة الأوروبية التي ستدفع الى إعادة جدولة الأولويات الفرنسية وستؤثر على السياسة الفرنسية في لبنان وعلى زخمها ومبادراتها، يمكن إضافة التغييرات الحاصلة في الديبلوماسية الفرنسية وفي الفريق الرئاسي الخاص بمتابعة الملف اللبناني.. وزيرة الخارجية الفرنسية الجديدة كاترين كولونا هي «أوروبية الهوى» وتقدم الملفات الأوروبية على الملفات الشرق أوسطية، بخلاف ما كان عليه الوضع مع وزير الخارجية السابق جان إيف لودريان الذي يعني له لبنان كثيرا.

ورئيس المخابرات الفرنسية برنار إيمييه ولأخطاء وقع فيها في تقدير خيارات روسيا والحرب على أوكرانيا مرشح للتغيير.

وفي حين يطال التغيير إيمانويل بون المستشار الرئاسي الخبير في الشأن اللبناني، لم يعرف بعد ما إذا كان التغيير سيشمل بيار دوكان المسؤول عن متابعة ملف «سيدر 2» والإصلاحات في لبنان.