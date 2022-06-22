مغادرة فريق الخدمات الطبية على 3 دفعات الأولى غادرت والثانية غداً والثالثة 29 يونيو الجاري

افتتاح عيادة الفريق الطبي في مقر البعثة أول يوليو المقبل لاستقبال وخدمة حجاج بيت الله الحرام

تنسيق مع السلطات الصحية السعودية لنقل الحجاج المرضى الذين يحتاجون لدخول المستشفيات

فريق التفتيش الصحي والوقائي سيقوم بجولات على الحملات الكويتية للتأكد من تطبيقها للاشتراطات

ننصح بالحج عبر الحملات المرخصة والالتزام بالاشتراطات الصحية

يجب على الحاج أن يكون محصناً ضد «كورونا» وأخذ تطعيمات الحج

أجرى اللقاء: عبدالكريم العبدالله



أكد نائب رئيس فريق الخدمات الطبية لبعثة الحج الكويتية مغير الشمري على استكمال الاستعدادات لموسم الحج لخدمة حجاج بيت الله الحرام في الديار المقدسة، مشيرا الى تجهيز الادوية اللازمة لشحنها الى مطار الملك عبدالعزيز في جدة.



وقال الشمري في لقاء خاص مع «الأنباء» إن فريق الخدمات الطبية لبعثة الحج الكويتية سيغادر على ثلاث دفعات، الاولى غادرت في 20 يونيو والثانية ستغادر غدا والثالثة في 29 الجاري، كاشفا عن افتتاح عيادة الفريق الطبي لبعثة الحج الكويتية في مقر البعثة أول يوليو لاستقبال ضيوف الرحمن، وهي عبارة عن عيادة للرجال وأخرى للنساء ومجهزة بالكامل بالأجهزة والمعدات الطبية، فضلا عن الصيدلية المزودة بجميع الادوية، وهناك غرف للملاحظة.



وبين أن هناك تنسيقا مع السلطات الصحية السعودية لنقل المرضى الذين يحتاجون إلى دخول المستشفيات لعدم توافر علاجهم في عيادات الفريق، لافتا الى أن فريق التفتيش الصحي والوقائي سيقوم بجولات على الحملات الكويتية للتأكد من تطبيقها للاشتراطات الصحية، وفيما يلي التفاصيل:



في البداية، ما استعداداتكم الطبية لموسم الحج هذا العام؟



٭ صدر القرار الوزاري بتسمية أعضاء فريق الخدمات الطبية لبعثة الحج الكويتية برئاسة الوكيل المساعد للشؤون الفنية د.عبدالرحمن المطيري، ومغير الشمري نائبا للرئيس ويتكون الفريق من أطباء وممرضين ومفتشين صحيين وفنيي طوارئ طبية وصيادلة وإداريين.



واستكملنا استعداداتنا لموسم الحج لهذا العام لخدمة حجاج بيت الله الحرام، كما تم تجهيز الادوية اللازمة لشحنها الى مطار الملك عبدالعزيز في جدة، وإصدار التصاريح اللازمة لأفراد الفريق وحجوزات الطيران، وتزويد الحملات بالطواقم الطبية المرافقة.



متى سيغادر الفريق الطبي لبعثة الحج إلى الديار المقدسة؟



٭ مغادرة الفريق الطبي إلى الديار المقدسة على 3 دفعات، الاولى غادرت في 20 يونيو الجاري وستقوم بتسلم شحنة الادوية وتخليصها جمركيا بالتنسيق مع الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية، أما الثانية فستغادر غدا 23 منه لتجهيز سكن الفريق والاشراف على عيادات البعثة وإصدار التصاريح اللازمة لافتتاح العيادة بالتنسيق مع وزارتي الصحة والحج السعودية، وإصدار التصاريح اللازمة للأطباء، والتي تخولهم الدخول للمستشفيات في مكة المكرمة حال تحويل أي من المرضى إليه.



وبالنسبة للدفعة الثالثة فستغادر في 29 الجاري وستكون برئاسة رئيس الفريق وعضوية الطاقم الطبي، وستعود الدفعة الاولى من الديار المقدسة في 14 يوليو، والثانية 15 منه بعد التأكد من عودة جميع الحجاج بسلام الى ارض الوطن.



عيادة كاملة



متى سيتم افتتاح العيادة الخاصة بالبعثة في السعودية؟



٭ سيتم افتتاح عيادة الفريق الطبي لبعثة الحج الكويتية أول يوليو لاستقبال حجاج بيت الله الحرام، وهي عبارة



عـــن عـيـــادة للرجــال وأخرى للنساء ومجهزة بالكامل بجميع الاجهزة



والمعدات الطبية، فضلا عن الصيدلية المزودة بجميع الادوية، كما أن هناك غرفا للملاحظة.



كيف تنقلون المرضى من حجاج بيت الله الحرام الى المستشفيات في مكة؟



٭ لدينا سيارتا إسعاف مجهزتان بالكامل لنقل المرضى أو الحالات الى المستشفيات في مكة حال تطلب ذلك لا قدر الله، وهناك تنسيق مع السلطات الصحية السعودية لنقل المرضى الكويتيين الذين هم بحاجة إلى دخول مستشفى لعدم توافر علاجهم في عيادات الفريق، علما بأن التنسيق لنقل المرضى يشمل جميع المستشفيات في مكة المكرمة والسماح للكوادر الطبية الكويتية بمتابعة المرضى الذين يتم تحويلهم للمستشفيات السعودية، وتكون المتابعة بشكل دوري حتى خروجهم من المستشفى.



بماذا تنصح الحجاج قبل وأثناء أداء المناسك؟



٭ ننصح الحجاج بالحج عبر الحملات المرخصة من وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية، والالتزام بالاشتراطات الصحية وعمل التصاريح اللازمة للحج والتطعيمات حسب الاشتراطات التي وضعتها السلطات الصحية السعودية.



هل ستعقدون لقاءات تنويرية للفرق الطبية المشاركة؟



٭ نعم سنعقد لقاءات تنويرية لأعضاء الفريق الطبي لبعثة الحج الكويتية والكوادر الطبية لحملات الحج لتوعيتهم بالارشادات والاشتراطات الصحية اللازمة.



رقابة تامة



ما آلية الرقابة على حملات الحج الكويتية؟



٭ لدينا فريق للتفتيش الصحي والوقائي الذي سيقوم بجولات على حملات الحج الكويتية للتأكد من مدى تطبيقها للاشتراطات الصحية، فضلا عن التأكد من وجود عيادة طبية في كل حملة لخدمة الحجاج، كما أن من مهمة الفريق أيضا تفقد المطابخ والأغذية والتأكد من وجود غرفة ملاحظة في الحملة الواحدة وغرف للأطباء والتمريض، وستتم مخالفة أي حملة لا تلزم بالشروط والضوابط.



ماذا عن التطعيمات والتحصينات الخاصة بالسفر إلى الديار المقدسة؟



٭ بناء على تعليمات السلطات الصحية السعودية يجب على الحاج أن يكون محصنا ضد فيروس كورونا، ويجب أخذ تطعيمات الحج قبل المغادرة بعشرة أيام، حيث ان الوزارة وفرت الطعوم الأزمة للحج من الصحة الوقائية في مراكز الرعاية الاولية والحرص على استلام بطاقة التطعيم وتقديمها عند الطلب في المراكز الحدودية للمملكة العربية السعودية وعند مراجعة العيادات.



هل هناك خدمات متطورة لخدمة حجاج بيت الله الحرام؟



٭ أدخلنا برنامج الرعاية الصحية الأولية الإلكتروني ضمن الخدمات الطبية التي تقدم للحجاج، والذي يتم من خلاله رؤية سجل الحاج الصحي والأمراض التي يعاني منها، ويهدف إلى التسهيل على أطباء الفريق لمعرفة الحالة الصحية للحاج، ونجح البرنامج في ذلك خلال السنوات الماضية.



ماذا عن التنسيق مع القيادات في وزارة الصحة؟



٭ سيكون هناك تنسيق واتصال دائمان مع وزير الصحة ووكيل الوزارة، وهناك توصيات منهم بالحرص على تقديم أفضل الخدمات لحجاج بيت الله.



عمليات صغرى



أفاد الشمري بأن هناك غرفة للعمليات الصغرى لعمل الغيارات اللازمة وإخاطة الغرز، بالإضافة الى غرفة لإنعاش القلب.



حجاجنا فقط



أشار الشمري إلى أن العيادة الطبية ستستقبل الحجاج القادمين من الكويت فقط بناء على تعليمات السلطات الصحية السعودية، مشيرا الى ان العيادة الأساسية للبعثة ستكون في فندق فور بوينت بجوار مسجد الراجحي بمنطقة النسيم في مكة المكرمة والتي تعمل على مدار الساعة، داعيا الحجاج القادمين من الكويت في حال تعرضهم لأي طارئ صحي بعدم التردد في زيادة العيادة.