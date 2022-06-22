twitter facebook whatsapp viber telegram email أفراح الملا والصويلح الأربعاء 2022/6/22 المصدر : الأنباء عدد المشاهدات 1860 A+ A- استمع مرزوق الغانم يقدم التهانيالمعرس محمد صالح الملاالمعرس محمد الملا مع داود بن عيسى ووالده صالح الملا ووالد العروس فايز الصويلح وطارق الصقعبي وخالد الملاد.حمد روح الدين مباركاالشيخ صباح المحمد مباركام.أحمد الحمد يباركجمال النصرالله يهنئ المعرس محمد الملابدر الحميدي ومحمد المنصور يباركانخليفة المطر يباركالمعرس محمد الملا وشقيقه خالد الملا يتوسطان طارق الصقعبي ود.إبراهيم الشريفيالسفير د.حمد الدعيج وضاري العازمي يباركان (قاسم باشا)وتهنئةخالد العصفور مباركاألف مبروكمتعب الجلال يهنئ المعرس وشقيقه خالد الملالقطة للذكرى بالمناسبة السعيدةعبدالرحمن الدعيج ومحمد الهديبة يهنئانالمعرس محمد صالح الملا مع عدد من المهنئين خلال الحفل احتفلت عائلة الملا بزفاف ابنهم محمد صالح الملا على كريمة فايز الصويلح، وحضر الحفل جمع من النواب والشخصيات والأهل والأصدقاء الذين قدموا المباركة والتهاني بالمناسبة السعيدة.ألف مبروك.