احتفلت عائلة الملا بزفاف ابنهم محمد صالح الملا على كريمة فايز الصويلح، وحضر الحفل جمع من النواب والشخصيات والأهل والأصدقاء الذين قدموا المباركة والتهاني بالمناسبة السعيدة.



ألف مبروك.