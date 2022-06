التقى مدير عام معهد الدراسات المصرفية د.يعقوب الرفاعي، بالدفعة الخامسة من خريجي برنامج «ابتعاث الكويتيين للحصول على درجة الماجستير» وهو أحد برامج مبادرة «كفاءة» التي أطلقها بنك الكويت المركزي بالتعاون مع البنوك الكويتية ويشرف على تنفيذه معهد الدراسات المصرفية، وذلك بهدف خلق كوادر وكفاءات وطنية متميزة وقادرة على المساهمة في دعم المسيرة التنموية بالكويت والمشاركة بشكل فعال في بناء الوطن.

وقد هنأ الرفاعي الخريجين على تخرجهم، والذي كان بمنزلة تحد ليس من السهل تحقيقه، ولكنهم عملوا وثابروا حتى حققوا هذا الإنجاز الصعب المنال بتخرجهم في أفضل الجامعات العالمية في سنة 2021، وتمنى لهم دوام التوفيق والنجاح، يذكر أن الخريجين هم:



محمد عبدالله الغنيم، تخرج في (University of Melbourne، Australia) تخصص (Master of Management Finance)، وسليمان خالد بودي، تخرج في (Durham University، United Kingdom) تخصص (MSc Islamic Finance and Management)، ومحمد سعود الحمد، تخرج في (Imperial College London United Kingdom) تخصص (Master of Business Administration)، وعبدالرحمن عبد الملك، الطليحي تخرج في (Durham University، United Kingdom) تخصص (MSc Islamic Finance).