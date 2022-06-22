يواصل رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الدولي (KIB)، الشيخ محمد جراح الصباح، تحقيق نجاحات يشهد لها تاريخ الصناعة المصرفية، متفردا بمسيرة عريقة وريادية ساهمت عبر الإنجازات التي شهدتها بتنمية القطاع المالي والاقتصادي في الكويت والمنطقة، والتي ما زالت تحظى باعتراف دولي من أكبر الهيئات والوجهات التكريمية، المحلية والعالمية، المعنية بتلك الصناعة.



وفي هذا الصدد، توج الجراح بجائزة تقديرية ضمن مشاركته الأخيرة في القمة المصرفية العربية الدولية التي نظمها الاتحاد لهذا العام، والتي نالها تكريما لتلك المسيرة الطويلة والحافلة بالنجاحات والإنجازات.

يذكر أن القمة المصرفية العربية الدولية للعام 2022 أقيمت مؤخرا في مدينة فرانكفورت بجمهورية ألمانيا، تحت رعاية وزير المالية الاتحادي الألماني كريستيان ليندنر، وبحضور كل من رئيس «فرانكفورت مين فينانس» جيرهارد فيشو، ورئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية محمد الإتربي، إلى جانب مجموعة من الشخصيات العربية والعالمية المرموقة والبارزة.



وقد امتدت فعاليات القمة على مدار يومين، لتشمل أجندتها فقرات متتالية من حلقات النقاش التي دارت حول العديد من الأمور المهمة، تحت مظلة موضوع القمة الرئيسي، وهو «الاستجابة للصدمات العالمية وإدارة حالة عدم اليقين».



وقد تم تدشين القمة رسميا بكلمات افتتاحية، تلاها حفل توزيع الجوائز، والتي كرم الجراح فيها بدرع تقديري تحت وسام: «مسيرة طويلة حافلة بالنجاحات والإنجازات».



وفي كلمة منه بهذه المناسبة، عبر الجراح عن امتنانه للقائمين على هذا الحدث المهم ولكل من ساهم في إنجاحه، مختصا بالشكر كل من جيرهارد فيشو ومحمد الإتربي على مشاركتهما في هذه القمة وعلى منحه هذا الوسام التكريمي المهم.



كما تجدر الإشارة إلى المكانة البارزة التي يحتلها الجراح بين رواد القطاع المالي والمصرفي ومؤثريه، كذلك إلى المراكز المرموقة التي تمكن عبر الأعوام من الوصول إليها خلال مسيرته الحافلة، والتي كرم على مساهماته العديدة في القطاع من خلالها، شاغلا أعلى المناصب الإدارية في العديد من الجهات الرائدة في الكويت وخارجها، حيث برع في قيادة كل منها برؤية تقدمية ثاقبة، مستعينا بما لديه من موروث هائل من الخبرة العريقة والمعرفة الشاملة.



ولعل الجدير بالذكر أيضا هو أن الجراح يتفرد بخبرة واسعة شملت بين جنباتها العمل في مجالات متنوعة مثل البنوك والتأمين والاستثمار العقاري، وبناء على ذلك، تم انتخابه عام 2010 ليشغل منصب رئيس مجلس إدارة KIB حتى تاريخه، بعد انضمامه إلى عضوية المجلس في 2007.



كما يتولى الجراح رئيس المجلس الأعلى للتحكيم في اتحاد المصارف العربية، وهو أيضا عضو مجلس إدارة في كل من الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب، واتحاد المصارف العربية، واتحاد المصارف الكويتية، بالإضافة إلى أنه عضو مجلس الأمناء في جامعة الأكاديمية العربية للعلوم المصرفية، ونائب رئيس مجلس إدارة شركة وربة للتأمين.