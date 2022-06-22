يعقوب العوضي



يبدأ فريق كرة اليد بنادي القادسية مشـــواره في بطـــولة الأندية الآسيويـــة الـ 24 لكرة اليد اليوم بلقاء المستضيف فريق تي سبورتس الهندي في الـ 3.30 عصرا بتوقيت الكويت ضمن دور المجموعات في البطولة المقامة بمدينة حيدر آباد في الهند.

ويغيب عن الأصفر محترفه البحريني محمد حبيب بداعي الإصابة، وبذلك سيشارك الملكي بـ 4 محترفين هم البحريني أحمد المقابي، والتونسيان خالد الحاج يوسف وأسامة حسني، وحارس المرمى المغربي ياسين الإدريسي.



ويعمل الجهاز الطبي على تأهيل حبيب حيث إن إمكانية مشاركته في الدور الثاني ممكنة. وقد أعد الأصفر عدته للبطولة من خلال معسكر في القاهرة خاض خلاله عدة مباريات ودية مع فرق ذات مستوى متميز.

وفي اتصال خاص مع «الأنباء» أكد سالمين أن اختيار المحترفين الأربعة جاء بعد دراسة الظروف المحيطة بمشاركة الأصفر، إلا أن الإصابة تسببت في حرمان حبيب من المشاركة في المباراة الأولى ونأمل باستعادته بعد تماثله للشفاء.



وفي وقت سابق، أكد رئيس الجهاز الإداري في الفريق أحمد حيات أن القادسية قادر على تمثيل اليد الكويتية بالصورة المطلوبة، مشيرا إلى أن جميع اللاعبين على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقهم.



إلى ذلك، يفتتح فريق الكويت مشواره في البطولة غدا بمواجهة الوكرة القطري في الـ 3.30 مساء بتوقيت الكويت، ويفتقد العميد جهود حارس المرمى علي صفر بداعي الإصابة.



وفي هذا الإطار، أكد المدير الفني للفريق هيثم الرشيدي أن اللاعبين على أهبة الاستعداد وأن المعسكر التدريبي في دبي سار حسب الخطة المرسومة، مشيرا إلى أن الأبيض قد استفاد كثيرا من بطولة الأندية الخليجية التي شارك فيها وحصد الميدالية البرونزية.

وأضاف انه باستثناء إصابة علي صفر فجميع اللاعبين في حالة بدنية ممتازة وقادرين على الظهور بالصورة المطلوبة وتحقيق النتائج المرجوة.