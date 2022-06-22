كتلة «غير مؤلمة» تحت الجلد قد تكون علامة على ورم «نادر»



يساعد الكشف المبكر عن السرطان في إحداث فرق كبير في فرصة المصاب في الشفاء والبقاء على قيد الحياة، ومنع استفحال المرض. ولكن بالنسبة لبعض الأنواع النادرة من المرض، قد يكون من الصعب معرفة ما الذي تبحث عنه.



وتعرف أورام الأنسجة الرخوة بأنها مجموعة من السرطانات «النادرة» الموجودة في الأنسجة التي تربط وتدعم وتحيط بهياكل وأعضاء الجسم الأخرى.

ونتيجة لذلك، تشمل أجزاء الجسم المصابة عادة الدهون والعضلات والأوعية الدموية وأنسجة الجلد العميقة والأوتار والأربطة.

وهذا يعني أن أورام الأنسجة الرخوة يمكن أن تنمو في أي جزء من تشريحك تقريبا. ومثل جميع أنواع السرطان، ستعتمد العلاجات المحتملة على الفرد ومرحلة السرطان.



ويعد العلاج الإشعاعي والعلاج الكيميائي من الخيارات، ولكن إذا تم اكتشافه مبكرا، فإن الجراحة الكافية هي الطريقة الأكثر شيوعا لإزالة أورام الأنسجة الرخوة. ووفقا لـ NHS، غالبا ما لا يكون لأورام الأنسجة الرخوة أعراض «واضحة» في المراحل المبكرة.

المصدر «إكسبريس»

