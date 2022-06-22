ماذا يحدث للجسم من تطورات لدى التعرض للطقس الحار دون وقاية؟



لتوضيح مدى الخطر الكامن وراء حرارة الطقس الشديدة ومدى سرعة ظهور آثارها عندما لا يلتزم الناس بقواعد السلامة الأساسية من أشعة الشمس، بما في ذلك شرب الكثير من السوائل ووضع واقي الشمس، يكشف فريق من الخبراء ما يمكن أن يحدث للجسم بالدقائق:



- 15 دقيقة = الإجهاد الحراري: الإجهاد الحراري (الإعياء الحراري) هو المرض الذي يسبق ضربة الشمس، وتشمل أعراضه الغثيان، والدوخة، وضعف العضلات، والتعرق، وبرودة الجلد ورطوبته، والتهيج والارتباك.

والعلامة الرئيسية لهذه الحالة هي ارتفاع درجة حرارة الجسم فوق 41 درجة مئوية، ويمكن أن يحدث هذا في غضون 10 إلى 15 دقيقة من الطقس الحار، وفقا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها. وحذر البروفيسور تيبتون من أن الإجهاد الحراري يمثل خطورة خاصة على الرضع والأطفال الصغار.



وشرحت د. باسفورد: «اعتمادا على درجة الحرارة أو المدة التي تقضيها في الشمس، يمكن أن يتطور الإجهاد الحراري في غضون بضع دقائق أو تدريجيا على مدار عدة ساعات أو أيام.

ومن المهم أن تبرد بمجرد أن تلاحظ أيا من هذه العلامات حيث يمكن أن يتطور الإجهاد الحراري إلى ضربة شمس إذا أصبح جسمك ساخنا جدا وبدأ يفقد الماء أو الملح».



- 30 دقيقة = الجفاف: من الضروري التأكد من حصولك على كمية كافية من السوائل خلال النهار، خاصة خلال موجة الحر. ويمكن أن يكون الجفاف مهددا للحياة، خاصة عند كبار السن والأطفال والرضع.

وتوضح د. باسفورد: «عندما تكون بالخارج في الشمس، قد يستغرق الأمر ما بين 30 دقيقة وبضع ساعات حتى يشعر الجسم بالجفاف.

وعند التعرض للحرارة دون ترطيب الجسم بشكل صحيح، يمكن أن تنخفض مستويات الماء وستشعر بموجات من التعب والعطش وخفة الرأس وأحيانا الدوخة».



وتابعت: شرب الماء بانتظام يمكن أن يساعدك على البقاء رطبا، وكذلك تجنب تلك المشروبات التي يمكن أن تزيد من الجفاف، مثل الكافيين. وأوضح البروفيسور تيبتون: «تحتاج إلى التعرق من أجل الحفاظ على درجة حرارة جسمك، ولذلك، سيضعف التعرق إذا أصبت بالجفاف».



وعندما تصل درجة حرارة الجسم الأساسية إلى مستويات خطيرة، فإن هذا يضيف إجهادا إضافيا لما قد يكون نظاما قلبيا وأوعية دموية معرضة للخطر بالفعل.

وأشار البروفيسور تيبتون إلى أن أحد الأسباب الرئيسية الأخرى للوفاة المرتبطة بموجة الحر هو تجلط الدم، حيث يؤدي الجفاف إلى زيادة سماكة الدم.

المصدر: «ذي صن»

