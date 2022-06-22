أمير غندور



تحتفل كيدزانيا، كعادتها، بدمج التعليم مع الترفيه، وبالجمع بين الجد واللعب، لتعليم الأطفال، مع الترفيه عنهم في الوقت نفسه، فقد افتتحت كيدزانيا، الأسبوع الجاري، الموسم الثاني لأحدث تجاربها التعليمية-الترفيهية للأطفال، وهي: تجربة عالم البناء في كيدزانيا.



وتقدم كيدزانيا، في عالم البناء، الفرصة للأطفال لمحاكاة وظائف ومهن الكبار المتعلقة بعالم البناء، فبإمكانهم أن يصبحوا مهندسين أو معماريين، في مواقع الإنشاء التي صممتها كيدزانيا خصيصا لهم، كي يستمتعوا بأوقاتهم، مع تعلم أمور مفيدة عن عالم البناء. وقد التقت «الأنباء» بالمسؤولين عن عالم البناء في «كيدزانيا»، لتطلع قراءها على ما يجري في مواقع الإنشاء التي يسمح فيها للأطفال باللعب المثمر، حيث يندمج الواقع مع اللعب والمرح والتعلم، ويقول ديفيش كومار، مدير جناح عالم البناء بكيدزانيا: «هذا هو الموسم الثاني لتجربة عالم البناء، والذي يشكل استمرارا للموسم الأول الذي بدأناه في 2019، ويرعى البرنامج الحالي 4 رعاة شركاء لكيدزانيا هم: مجموعة الخليج للتأمين، والجامعة الأميركية بالكويت، وجريدة الأنباء، ودهان». وأضاف ديفيش كومار: «قمنا بتحديث التجربة، بحيث يتعلم الأطفال ما يدور في عالم البناء، ويصبح بمستطاعهم لعب أدوار المهندسين ومحاكاة تصرفات المعماريين، وفق معايير الأمان والسلامة التامة.»، مؤكدا ان بإمكان الأطفال، في المواقع المحددة لهم، داخل مبنى كيدزانيا في مول الأفينيوز، استخدام مجموعة من الآلات التي تحاكي آلات البناء الحقيقية، ولكنها مصنوعة بمواصفات خاصة، لتأمين الأطفال والحفاظ على سلامتهم. وأشار كومار إلى أن الهدف من تجربة عالم البناء ان يعيش الأطفال تجربة تحاكي الواقع الذي يدور في عالم البناء والإنشاءات، دون خطر، لافتا إلى أن مواقع البناء والإنشاء الموجودة داخل كيدزانيا، تضم حاليا 3 أجهزة إنشائية ضخمة، هي: الحفار والرافعة وناقلة الأخشاب، وفي الأسابيع القادمة، سنقوم بإضافة آلتين جديدتين، هما: حفار جديد وعربة نقل جديدة.



واعتبر ديفيش كومار أن تجربة الأطفال في عالم البناء بكيدزانيا تفتح أذهانهم الصغيرة على تعلم أسس الفيزياء، وبخاصة في الموقع الخاص بورشة الآلات البسيطة، وهي ورشة مصنوعة خصيصا بدعم خاص الجامعة الأميركية بالكويت، مشددا على أن الأنشطة التي يمارسها الأطفال أثناء تجربة عالم البناء تتضمن فك وتركيب عدد من الاجهزة والأليات الإنشائية الي يقومون بصنعها بأنفسهم وباستخدام عقولهم، حيث يتعلمون الأمور الهندسية الجادة بقدر مناسب من المرح والمتعة. وبالنسبة لمواقع البناء أوضح كومار أنها تعمل على محاكاة واقع عالم البناء الحقيقي لكن داخل بيئة ترفيهية آمنة، تسمح للأطفال بالتعلم بشكل آمن ودون خوف، كما أن بعض ما سيتعلمه الأطفال داخل مواقع عالم البناء في كيدزانيا هو كيف يقرأون مخططات هندسة المبنى، وبناء الحوائط، ونقل المواد الثقيلة باستخدام الروافع والناقلات والحافلات التي تحاكي الواقع، كما سيتعلمون طريقة وضع اللافتات أمام أماكن العمل خلال إصلاح الطرق.



وأوضح كومار أن الأطفال سيتعلمون أيضا أهمية تأمين أماكن العمل، وكيفية مراجعة كاميرات المراقبة، وفحص جاهزية طفايات الحريق، وما شابه ذلك.