محمد راتب



أسفرت انتخابات جمعية الروضة وحولي التعاونية التي خاضها 20 مرشحا ومرشحة عن فوز محمد يوسف الكندري بالمركز الأول بحصوله على 506 أصوات، تلاه ثانيا خالد حسين المتن بحصوله على 489 صوتا، ثم عادل حمد الحبشي 405 أصوات، ورابعا رائد أنور الرخيمي 325 صوتا، وجاء خامسا حامد محمود الإبراهيم 281 صوتا، وأما السادس فكان فيصل مساعد المنيس 279 صوتا، وجاء سابعا حمد عصام الشايع 259 صوتا، وثامنا عمر أحمد الأنصاري 255 صوتا، وحل تاسعا علي يوسف الحداد 202 صوت. وقال المدير المعين في جمعية الروضة وحولي التعاونية مشاري البنوان: إن حجم الإقبال في هذه الانتخابات تجاوز 55% مع العلم ان البعض في سفر، إضافة إلى إلغاء بعض الحجوزات للمشاركة بالعملية الانتخابية، مشيرا إلى أن الوعي العام في تزايد لتطوير المرافق الحكومية في المجتمع ومنها الجمعيات التعاونية، مبينا أن تنظيم الانتخابات شاركت فيه جهات عديدة، أبرزها وزارة الشؤون التي ذللت الصعاب، وهناك 70 موظفا لإنجاحها، موضحا أن جمعية الروضة وحولي التعاونية وفرت خيما للناخبين والناخبات إلى جانب وسائل الراحة والمياه والعصائر.