تلقت الباحثة سارة عبدالفتاح نصير المباركة من الأهل بمناسبة حصولها على درجة الدكتوراه بامتياز مع مرتبة الشرف من كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات في الأقصر.



واستطاعت المدرس المساعد بقسم أصول الفقه في كلية البنات الأزهرية في «طيبة الأقصر»، د.سارة الإجابة عن جميع أسئلة واستفسارات لجنة المناقشة في موضوع رسالتها التي حملت عنوان «أثر السياق في الدلالة على المعنى في تفسير المنار».



وبهذه المناسبة، تقدم ابن عمها الزميل مصطفى الصادق حسن وعائلته بالمباركة للدكتورة سارة مع الدعاء لها بالتوفيق الدائم والنجاح في حياتها العلمية والعملية.