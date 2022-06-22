أكد مختار منطقة الشامية رئيس اللجنة البيئية في المنطقة إبراهيم عبدالعزيز المشعل أن المختارية تبذل جهودا حثيثة بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية، والعمل على تطوير المنطقة في المجالات كافة، مشيرا الى أن انضمام منطقة الشامية الى شبكة المدن الصحية الإقليمية جاء تعزيزا لتوجهاتنا الرامية الى صناعة بيئة نظيفة ومنطقة نموذجية يحتذى بها.



جاء كلام المشعل خلال ترؤسه الاجتماع السادس للجنة البيئية الذي عقد بمقر المختارية في منطقة الشامية وبحضور منسق عام اللجنة دينا العتيقي، وم. مبارك الصليلي، ومنى الخرافي، وسعاد الجارالله الى جانب استشاري اللجنة أنس بورحمة. وأضاف أن هذا العمل التطوعي الذي نقوم به الآن بتعاونكم وجهودكم يأتي بمنزلة الحافز الأكبر لنا جميعا من أجل النهوض بمنطقة الشامية وخدمة أهاليها والعمل على حل كافة المشاكل والمعوقات التي نعاني منها من خلال التواصل مع كافة الجهات المسؤولة.



كما تم خلال الاجتماع تسلم مخطط الممشى في ق 10 المقترح من اللجنة البيئية ومن ممثل الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية م. فاضل غلوم والاطلاع على الإجراءات والاعمال اللازمة الى جانب التكاليف المادية، وأنواع الشتلات والأشجار المقترحة والتنسيق مع وزارة الاشغال لوضع مطبات صناعية متصلة في الحدائق واجراء بعض التعديلات اللازمة على أن يتم الانتهاء منه الأسبوع المقبل.



وفي ختام الاجتماع شكر المشعل الحضور كافة على جهودهم وتعاونهم، آملا أن تحقق اجتماعاتنا الطموحات المتوخاة.