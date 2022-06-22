عاطف رمضان



علمت «الأنباء» أن وزارة الأشغال أعلنت عن الخطة السنوية لمشاريع الهيئة العامة للطرق والنقل البري التي سيتم طرحها خلال العام المالي 2022/2023.



وكشفت «الأشغال» أن «هيئة الطرق» ستطرح مناقصة عامة بشروط خاصة لأعمال الدراسة والتصميم الهندسي التفصيلي وإعداد مستندات مناقصة السكة الحديد «المرحلة الأولى»، وان مدة تنفيذها 12 شهرا.



وأوضحت الوزارة ان سكة المسار الخليجي والمنشآت التابعة للمشروع بطول 111 كيلومترا. من جهة أخرى، ذكرت مصادر لـ «الأنباء» أن وزارة الأشغال تعتزم تحديث بيانات الشركات والمؤسسات المحلية والمكاتب الاستشارية المسجلة لدى الجهاز المركزي للمناقصات العامة لجميع التخصصات «بالنسبة للشركات والمؤسسات» من أعمال «البنية التحتية، والمباني، والأعمال الميكانيكية، والكهربائية» للعام 2022.



وطالبت الوزارة الشركات والمؤسسات المحلية بتحديث بياناتها، وانه لن ينظر في استدعاء أي شركة أو مؤسسة للاشتراك في مناقصات الوزارة ما لم تحدث بياناتها لديها.