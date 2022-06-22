أعلن نائب رئيس رابطة أعضاء هيئة التدريب بالكليات التطبيقية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب خليل الشطي أن الرابطة وبالتعاون مع مركز القياس والتقويم والتنمية المهنية بالهيئة ستدشن الدورة التدريبية الأولى للدورة النقابية الجديدة وتقام تحت عنوان (تدريب المدربين TOT) وذلك خلال الفترة من الأحد 26 الجاري إلى الثلاثاء 5 يوليو المقبل في مركز التدريب الخاص بالرابطة في منطقة الشامية من الساعة 5 إلى 9 مساء.



من جانبه، أوضح رئيس اللجان العاملة بالرابطة د.ابراهيم الصقر أن هذه الدورة هي أولى سلسلة الفعاليات التي ستقدمها الرابطة لمنتسبيها خلال الفترة المقبلة ويشارك بها 100 من الزملاء أعضاء هيئة التدريب، لافتا إلى أن الهيئة الإدارية للرابطة حريصة كل الحرص على اختيار الدورات التي تتناسب مع احتياجات أعضاء هيئة التدريب بالكليات للارتقاء بمستواهم التدريبي ومساعدتهم على استكمال متطلبات ترقياتهم، مؤكدا استمرار هذه الدورات لتغطية جميع احتياجات زملائه المدربين بجميع كليات الهيئة.