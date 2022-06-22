عقد اليوم الثلاثاء جلسة المشاورات السياسية بين الكويت وجمهورية پولندا، حيث ترأس الجانب الكويتي فيها نائب وزير الخارجية السفير مجدي الظفيري، وعن الجانب الپولندي وكيل وزارة الخارجية لشؤون التعاون الاقتصادي والتنموي وأفريقيا والشرق والأوسط بافل يابونسكي.



واستعرض الجانبان في تلك المشاورات مسيرة علاقات الصداقة بين البلدين، مؤكدين العزم على المضي قدما لتعزيز العلاقات الثنائية في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية وغيرها، وبما يمكن البلدين من مواجهة التحديات التي يواجهها العالم والارتقاء بالعلاقات والتعاون بين البلدين إلى آفاق جديدة وفق آلية محددة ومزمنة.



كما تناولت المشاورات الجهود التي تبذلها وزارة الخارجية لإعفاء مواطني الكويت من تأشيرة (الشنغن)، حيث أكد الجانبان على العزم للعمل معا لاستكمال الإجراءات المتعلقة بدخول الإعفاء حيز النفاذ.



وقد أكد الجانب الپولندي التزامه بالعمل مع الكويت لتحقيق هذا الهدف بأسرع وقت ممكن.